’Io capitano’ stasera al Garibaldi

Questa sera, alle ore 20,30, a Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, avrà luogo la proiezione del film "Io Capitano" per la regìa di Matteo Garrone (Durata 121’), candidato agli Oscar del 2024 nella cinquina finale dei migliori film in lingua straniera.

La serata cinematografica fa parte della rassegna "Uno schermo di sogni", promossa dal Comune di Bagno di Romagna in collaborazione con Cinema Eliseo di Cesena.

Il costo del biglietto intero è 6,50 euro, mentre il ridotto (ovvero il biglietto riservato a chi ha fino a 12 anni e oltre i 65 anni) costa 5 euro. La rassegna cinematografica si terrà a Teatro Garibaldi di San Piero e proseguirà tutti i venerdì sera sino al prossimo 15 marzo 2024.