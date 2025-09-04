"Io e Gatteo Mare siamo cresciute insieme"

Primula Foschi, con straordinaria forza e lucidità e circondata dagli affetti familiari e da persone care, ha festeggiato i suoi 102 anni e rappresenta, a tutt’oggi, il "monumento vivente" di Gatteo a Mare dove nacque il 2 settembre 1923. Stava terminando la prima stagione balneare (la fondazione di Gatteo a Mare invece risale al 1921), quando venne alla luce e il nome Primula, la prima nata, le fu imposto dal notaio Paolo Mastri e dalla consorte, la maestra Ida Pedretti che, da buoni padrini, organizzarono una festa per il lieto con tanto di "fiacre", con il quale fece un giro panoramico all’interno della località balneare ai primordi, e il dono di un libretto di risparmio con cento lire. Gatteo a Mare nasceva con lei e la festa di compleanno è stato come scorrere un bellissimo album di ricordi.

"Nacqui – dice emozionata Primula - sulla spiaggia ancora deserta, selvaggia e incontaminata; la mia casetta (indicativamente all’altezza dell’attuale Hotel Capitol, ndr.) con due camere da letto e una grande cucina, fu costruita sopra una duna da mio nonno Salvatore Foschi (detto "e Piatt", un ex ferroviere primo cittadino di Gatteo a Mare)". "Illuminavano la zona dei lampioncini a petrolio – aggiunge - e quando i marinai venivano a riva con le loro barche si fermavano a mangiare nella piccola foresteria, gestita da mia zia e dal nonno". Quel nonno che, nell’inverno 1922- 23 rimase tutto solo in quella casa appena costruita "...a conversare con i pesci e a discutere con i venti e mareggiate...", ma diede il via alla località turistica per avviare la quale il Comune dava lotti gratuiti a chi volesse costruirsi una casa o villetta. Anche il piano regolatore aveva qualcosa di grande (rispetto all’urbanizzazione di oggi): prevedeva la costruzione di 58 villini, tutto scaglionati e sfalsati affinché tutti avessero la vista mare. Nacquero così i primi insediamenti, case, villette, servizi e i primi capanni in legno, progenitori in qualche modo degli odierni stabilimenti balneari, sorti sulla spiaggia ancora deserta, selvaggia e incontaminata.

"Sono molto contenta di questo mio traguardo – conclude Primula – ed anche quando mi dicono che sono ancora giovane, come quando, con i capelli al vento, raccoglievo dopo le mareggiate ‘e falasch’, materiale legnoso prezioso per uso familiare. Bei tempi, indimenticabili". Gatteo a Mare nata come "spiaggia più economica d’Italia" si caratterizzò nella prima metà del ‘900 come località d’élite, con numerose villette, quella dei conti della Volpe, Casotti, Canestri, e degli industriali milanesi. Nella villa dei marchesi Di Bagno, fecero visita, nel settembre 1932, i principi di Piemonte Umberto e Maria Josè con grande stupore dei villeggianti e dei residenti. Poi, nel dopoguerra, con l’aumentato tenore di vita e il boom economico, prese l’avvio quel turismo di massa che modificò totalmente Gatteo a Mare con alberghi al posto delle villette, colonie, ristoranti e appartamenti.

