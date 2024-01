"Io, il metodo Pirandello e la musica disco"

Paolo Rossi inaugura la stagione 2024 del Cinema Teatro Moderno di Savignano, sabato alle 21, con lo spettacolo "Da questa sera si recita a soggetto! Il metodo Pirandello". Con il popolare attore, che firma anche la regia, saliranno sul palco Manuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Alessandro Cassutti e Laura Bussani. Il lavoro rientra nella rassegna Superfino On the Theatre, omaggio all’esperienza di Superfino Riso Arborio che tra gli anni ‘80 e ‘90 vide l’avanguardia teatrale trovare a Savignano sul Rubicone un brillante avamposto del teatro comico d’autore. Rossi è qui nelle vesti di uno scoppiettante capocomico che non solo guida a suo modo la propria compagnia, ma cattura e coinvolge direttamente il pubblico in una recita a soggetto - questo il metodo Pirandello -, drammaturgo con cui Rossi "dialoga" sulla scena. Una lite tra gli attori che stanno provando uno commedia, udibile dietro il sipario chiuso, irromperà sulla scena e in platea prima a sorprendere, poi a coinvolgere diversi spettatori, alcuni dei quali prescelti poco prima dell’avvio della pièce. Paolo Rossi, siamo in presenza di qualcosa di più del teatro dentro il teatro, qui gli spettatori diventano parte attiva della performance.

"Verissimo, direi che è un esperimento sociale, ciò di cui il pubblico ha sanamente bisogno. Il teatro non è qualcosa cui assistere senza partecipare. Nel mio Pirandello la gente ci si ritrova e lo comprende, lo ama. Con questo metodo raggiungo anche chi non andrebbe mai a vedere ‘L’uomo dal fiore in bocca’ in versione tradizionale. Il teatro così entra nella vita e viceversa".

Dunque non c’è un copione, ma tanta improvvisazione?

"Non esiste maggiore improvvisazione di quella che nasce da uno studio serio, rigoroso e a memoria non solo del copione, ma del repertorio di un autore e che risuona sulla scena in maniera differente da quella della commedia integrale. Da anni getto semi sulle tecniche di improvvisazione, che non significa andare a ruota libera, ma muoversi dentro la conoscenza dei testi. Solo in questo modo lo spettacolo va incontro al pubblico e può durare un paio d’ore come sempre succede, che passano in un baleno e senza pesantezza, stando ai tantissimi riscontri e al tutto esaurito che registriamo nella tournèe".

Perché questa attenzione a Pirandello?

"Ritengo che Pirandello, insieme a Italo Svevo sia tra i più grandi cantastorie del secolo scorso. Poi c’è un altro legame più personale: mio nonno era attore nella compagnia di Rosso di San Secondo che di Pirandello fu il migliore allievo e gli raccontava aneddoti sul Maestro. Lui me li ha trasmessi. Nello spettacolo ci sono parecchi elementi che arrivano da quei racconti, come una vera furibonda lite in una compagnia amatoriale siciliana che doveva interpretare il testo. Io poi ho dedicato a Pirandello anni di studio intenso, inoltre sono un chimico e mi piace sperimentare".

E come spiega il finale travolgente, con la gente che sale sul palco a ballare?

"Non esiste la quarta parete, il pubblico è parte dello spettacolo. Dopo gli applausi partono musiche disco, e tutti sono invitati a salire sul palcoscenico, a ballare con gli attori, e a farsi selfie. Anche la commedia di Pirandello finisce con la storia della madre con le figlie nel bel mezzo di una festa, e mentre tutti si divertono, entra il padre che, accoltellato, muore. Così, ‘dal vero’ ogni sera, intanto che la gente ride, c’è una morte in scena, il sogno di ogni attore".