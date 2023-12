’Io ti vedo così’ alla galleria Pescheria

Oggi alle 17 negli spazi della galleria d’arte Pescheria sarà inaugurata la mostra itinerante “Io ti vedo così – ipovisioni e non visioni” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione provinciale di Forlì-Cesena, con la partecipazione straordinaria dello scultore non vedente Felice Tagliaferri. L’evento rientra nell’ambito dell’ampio cartellone “Si può fare!”, rassegna proposta dall’Amministrazione comunale di Cesena e dall’Unione dei Comuni Valle Savio, insieme alle associazioni del territorio, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’esposizione rimarrà aperta fino al 4 febbraio 2024. Info 0547 610892.