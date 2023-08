Ior, fondi per la Protezione civile

L’Istituto oncologico romagnolo, fin dall’inizio attivato per potenziare i servizi di assistenza in seguito all’alluvione, ha avviato anche una raccolta di fondi dal portale www.insiemeachicura.it,

che ha fruttato 3.779 euro devoluti alla Protezione civile regionale. Spiega il direttore Fabrizio Miserocchi: "Lo Ior, grazie a ciò che fa ogni giorno per i pazienti del territorio e alla trasparenza con cui rendiconta l’opera di restituzione delle donazioni a vantaggio di chi soffre, ha una bella dote di credibilità e gode di un buon seguito: abbiamo quindi deciso di uscire momentaneamente dai binari della nostra mission vera e propria per farci portavoce e cassa di risonanza dell’importanza di fare ognuno la propria parte per far sì che la nostra Romagna tornasse in fiore il prima possibile dopo il disastro".