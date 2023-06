Ipercoop verso la rinascita Aperto un ‘punto di contatto’

Un nuovo passo verso la normalità anche a Cesena, la città nella quale Coop Alleanza 3.0 ha dovuto fare i conti coi maggiori problemi legati all’alluvione di metà maggio. Il nervo più scoperto tra le varie strutture sparse nel territorio romagnolo è in effetti quello relativo al supermercato punto di riferimento del centro commerciale Lungo Savio, dove si continua a lavorare incessantemente per riaprire le porte al pubblico il prima possibile. Da domani infatti tornerà disponibile un punto fisico di contatto proprio all’interno della struttura. In attesa della completa riapertura, presso l’ufficio temporaneo si potrà iniziare a usufruire di importanti servizi: ad esempio la gestione dell’operatività del libretto del Prestito sociale, o la prenotazione dei libri di testo online. Qui sarà anche possibile ricevere assistenza per la prenotazione della spesa online. Grazie a questa iniziativa la Cooperativa intende garantire a tutti i 25 mila soci e i consumatori della città – anche a quelli che hanno meno dimestichezza con gli strumenti informatici – la possibilità di ricevere direttamente al loro domicilio gli acquisti effettuati su internet. Peraltro i residenti delle aree alluvionate possono ancora richiedere la spesa senza costi di consegna. Questo ufficio temporaneo sarà ubicato al piano rialzato del centro commerciale; lo spazio, accessibile dall’ingresso ‘uffici ipercoop’, sarà aperto dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.

Nel frattempo la quasi totalità dei 120 lavoratori dell’Ipercoop Lungo Savio è già rientrata in servizio e sta prendendo parte alle operazioni di ripristino del negozio mentre un piccolo gruppo è attualmente in forza ai punti vendita limitrofi. Per coloro che invece ancora non possono essere al lavoro perché impegnati nella gestione delle conseguenze dell’emergenza sul fronte domestico, la Cooperativa ha attivato lo strumento della ‘Banca ferie solidali’. Complessivamente, quasi 550 donne e uomini hanno sinora potuto fruire di oltre 2.400 giornate di assenza dal lavoro, di cui oltre 1.700 rese disponibili dalla generosità di 820 colleghi donatori e la restante parte integrata da Coop, senza erodere le dotazioni di giorni di riposo né gli stipendi. Tutte le persone colpite dalla calamità hanno a disposizione pure un voucher per accedere a 10 ore di assistenza psicologica. Infine Coop Alleanza 3.0 ha attivato un fondo di solidarietà che ogni lavoratore può alimentare con una donazione: per ogni euro donato, la Cooperativa raddoppierà l’importo. La disponibilità attuale supera i 200 mila euro.

l.r.