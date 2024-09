Ippica Dieci campioni per il Superfrustino

Il Superfrustino ‘Tomaso Grassi Award’ oggi giunge alla sua serata di gala, con sei corse dai cui piazzamenti usciranno i nomi dei tre guidatori che si classificheranno alla finale, segno distintivo della competizione riservata ai migliori driver del panorama nazionale. Dopo la discesa in campo dei 16 partecipanti alla Tris Quartè e Quintè, un handicap sul doppio chilometro che alle 20.45 aprirà le danze del convengo, dalla seconda corsa saranno di scena i dieci finalisti del Superfrustino.

Si parte con Alessandro Gocciadoro, professionista che ha regalato lustro e vittorie al trotto italiano e che sarà di nuovo in pista dopo il forfait dello scorso anno e dopo essersi aggiudicato la manifestazione in ben tre occasioni.

Una semifinale da autentico mattatore ha promosso il giovane Ferdinando Minopoli, fratello e figlio d’arte, mentre Gennaro Amitrano arriva in Romagna con la consapevolezza di aver ormai conquistato un posto di prestigio nella top ten nazionale. Antonio Di Nardo vanta un palmares ricco di successi in tutte le maggiori competizioni tricolori, Antonio Simioli occupa stabilmente le prime posizioni della classifica nazionale, mentre Pietro Gubellini rappresenta la storia delle redini lunghe con le sue innumerevoli vittorie classiche ottenute sin dalla più giovane età.

Vincenzo Pisquoglio Dell’Annunziata, partenopeo ormai romagnolo d’adozione, dispone di qualità alla guida non hanno bisogno di spiegazioni, mentre Daniele Cuglini torna in riva al Savio grazie a una semifinale che ne ha rivelato le qualità, quelle che certo non mancano a Marco Stefani e a Roberto Vecchione, campione con un albo d’oro impreziosito sulle piste di tutta Europa. Durante gli intervalli delle corse si esibirà la Upside Band, mentre l’ospite di ‘Autori in pista’ sarà il direttore d’orchestra Paolo Olmi, che verrà intervistato dal giornalista Paolo Morelli. L’ingresso è libero e a chi entrerà prima delle 21 la Centrale del Latte di Cesena offrirà un gelato.