Ippica, ecco il calendario 2024 del ‘Savio’. Nel mese di agosto si correrà anche il lunedì

Ci sarà una piccola rivoluzione nell’estate del trotto romagnolo: due giorni fa il ministero dell’agricoltura, al quale fa capo l’organizzazione dell’ippica, ha pubblicato il calendario delle giornate di corse per i 34 ippodromi italiani, 25 dei quali di trotto, 19 di galoppo e 6 dove si disputano sia corse al trotto che al galoppo. Com’era nelle previsioni ed era stato annunciato a Fieracavalli di Verona dal sottosegretario Patrizio La Pietra e dal direttore generale per l’ippica Remo Chiodi, ci sarà un taglio del tre per cento circa delle giornate di corse causato dalla riduzione delle risorse disponibili. Quelle al trotto diventeranno 836, quelle al galoppo 422.

A Cesena le giornate di corse passeranno da 29 a 28, a Bologna (anche l’Arcoveggio è gestito da Hippogroup Cesenate) da 61 a 59. I due ippodromi risultano al secondo e terzo posto della classificazione nazionale dietro a quello di Napoli.

Le modifiche apportate dal ministero al calendario alla ricerca di un rilancio dell’ippica incideranno sensibilmente sulla pianificazione della stagione cesenate: si comincerà a correre un po’ prima rispetto agli ultimi anni, venerdì 21 giugno, e si correrà per tutto il mese di luglio due volte a settimana, martedì e sabato, ovviamente in notturna. La conclusione della stagione ci sarà, come da consolidata tradizione, il primo sabato di settembre (il 7) con il Campionato Europeo Orogel. Quest’anno all’ippodromo del Savio ci sarà anche la novità dell’impianto di illuminazione; sono in corso i lavori di sostituzione dei pali che non davano più garanzie di solidità e dei corpi illuminanti che saranno più efficaci e consumeranno meno.

Lo stravolgimento del tradizionale calendario delle notturne di trotto cesenati riguarda il mese di agosto, quando si correrà ogni settimana nelle serate di lunedì, martedì e sabato. Lo spostamento della serata di corse del venerdì al lunedì (da qualche anno era stato decretato come giorno di riposo per l’ippica) è stato deciso dal ministero con l’intento di reperire risorse attraverso la cessione delle immagini delle corse ai gestori di scommesse esteri. Si tratta di una modifica che potrebbe fare bene alla programmazione cesenate poiché quella del venerdì da qualche anno era diventata la serata meno frequentata del pubblico.

Riprendere le corse al lunedì è un tentativo sperimentale limitato al periodo estivo che si distingue anche per un altro elemento: ogni lunedì ci sarà un solo ippodromo in attività invece dei tre-quattro delle altre serate: in giugno Taranto e Milano, in luglio Trieste, in agosto Cesena e in settembre Treviso.