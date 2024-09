Ippica, Santo Mollo vince la prova dei puledri del Challenge Roberto Andreghetti Si delinea la classifica del Challenge Roberto Andreghetti, con top driver che si sfidano in corse di alto livello per onorare il collega scomparso. Santo Mollo vince a Bologna e si qualifica per la finale a fine anno. Al momento due piloti hanno vinto due prove, mentre altri tre hanno una vittoria. Il sistema di punteggio segue la suddivisione del montepremi. La prossima gara si terrà a Montegiorgio in novembre.