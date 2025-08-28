Ippica, Superfrustino Tomaso Grassi Award. Gallo vince la finalissima con All About Bi

Emozioni, agonismo, passione e tecnica sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il Superfrustino 2025, abbinato al trofeo dedicato alla memoria di Tomaso Grassi e andato in scena martedì sera all’Ippodromo del Savio.

Ad alzare il trofeo al cielo è stato l’outsider Vincenzo Gallo, classificatosi per la finale a tre a ridosso di mezzanotte insieme ad altri due driver arrivati a fari spenti, lontani dai favori dei pronostici della vigilia: il finlandese Santtu Raitala e il toscano Francesco Facci.

Gallo aveva iniziato la serata col piede giusto, conquistando la vittoria nella prima prova, disputata alle redini di Goal Bi, cavallo vittorioso in un significativo 1.15.0 su Geronimo Trio e Ges Black, rispettivamente condotti da Renè Legati e Davide Di Stefano.

Nella corsa successiva valida per il trofeo, Roberto Vecchione ha proiettato in avanti Elomar, mettendo in cassaforte il successo ottenuto in 1.14.7 sul duo Estalba Pax/Monti, compagni di franchigia giunti ad ampio margine, mentre Antonio di Nardo ha conquistato il terzo gradino del podio alle redini di Daddy Pi.

Arrivo a redini basse tra i due più attesi alla quarta corsa, terza manche del Superfrustino, vinta di misura da Creso Risaia Trgf e Vincenzo Gallo, ormai dunque matematicamente in finale, davanti a Zico e Filippo Monti, a loro volta preminenti su Di Stefano e Fill Iron, che si erano incaricati di scandire i parziali sin dalle prime battute.

Alla quinta corsa, Forgido e Antonio Di Nardo sono arrivati solitari sul traguardo in 1.14.2, mentre i trascurati Freccianera Erre e Family di Casei hanno portato punti utili all’economia di Renè Legati e Francesco Facci, quest’ultimo brillante interprete anche di Hakim Griff, che alla sesta corsa ha debellato le resistenze di un deludente Attila, vincendo in 1.15.1 su Blackfire Horse e Cinzia, affidati a Raitala e Legati.

Alla settima, la corsa a maggior dotazione della serata, Raitala ha portato al successo l’olandese Heart Of Steel, mentre Estasi di No e Dorotea si sono divisi i residuali gradini del podio per la gioia del terzo finalista Francesco Facci e la soddisfazione di Pettinari.

Nel race-off a tre, All About Bi, il cavallo scelto da Gallo, si è rivelato il nome giusto sul quale puntare per entrare nell’albo d’oro della manifestazione, macinando parziali di pregio per debellare le resistenze di Ciliberti.

La rottura di Ellington Treb nelle prime battute aveva invece tolto a Facci la possibilità di lottare fino in fondo.

Ogni guidatore della serata dedicata al Superfrustino era abbinato a una contrada cittadina, grazie alla collaborazione con la ‘Giostra di Cesena’. Dunque Vincenzo Gallo con la sua vittoria, ha portato sul gradino più alto del podio anche il quartiere ‘Al Mare’.