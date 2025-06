Ippodromo del Savio. Boggeywoman vince subito

Martedì sera l’Ippodromo del Savio ha aperto in cancelli in occasione della prima giornata di corse al trotto della stagione estiva 2025 e lo ha fatto con un programma di sette corse. Ad aprire le danze è stata la vittoria di Guantanamo Trio, cavallo di tre anni affidato al gentlemen ferrarese Andrea Orlandi che in 1.18.6 ha preceduto un coraggioso Garin Lubi e Galaxy Horse al termine di una contesa vissuta sempre all’avanguardia. Riguardo agli altri appuntamenti della serata, la terza corsa è stata caratterizzata dalla bella performance di Green Express, che al ragguaglio di 1.17.6 ha debellato le resistenze della leader nonché favorita Gea Degli Dei dopo un percorso arrembante, mentre Grace di Casei ha completato il podio a qualche lunghezza dai duellanti. Arrivo palpitante nel confronto successivo, la quarta corsa, con tre cavalli giunti quasi simultaneamente sul palo e con il fotofinish a decretare la vittoria per Dream Matto e Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata sul duo Evergreen Bi e Andrea Farolfi. Al terzo posto si è invece piazzato Dijon Group che si era incaricato di dettare l’andatura del gruppo sin dalla giravolta.

Nel Premio Ouverture, quinta corsa della serata, l’asticella della qualità è balzata decisamente in alto per un miglio riservato ai cadetti dalla eccellente caratura agonistica. Il successo è stato per la nuova ospite del Savio Boggeywoman, vincitrice con in sediolo Gennaro Amitrano alla media di 1.14.8 davanti a Fandango Luis e Fanny Breed, la più attesa tra i sei partecipanti. La sesta corsa è stata caratterizzata invece dall’alta velocità in pista, che ha sancito la superiorità di Espresso Italia, inviato del team Baroncini/Stefani preminente sul trascurato Cagliostro e sulla rientrante Elise Ana al miglior risultato cronometrico della serata di 1.13.7, ottenuto anche con l’intento di debellare le resistenze di una labile Cannes Dei Greppi.

Come sempre, anche quest’anno l’Ippodromo del Savio ha iniziato la stagione caratterizzandosi per la vasta scelta di proposte offerte a tutti i visitatori, abbinando allo spettacolo delle corse un corollario di eventi su misura per le famiglie, i bambini, gli adulti e i buongustai che possono approfittare delle varie proposte culinarie servite dai ristoranti intorno alla pista. Il tutto senza dimenticare l’appeal della struttura, rinnovata a partire dallo scorso anno grazie a una serie di interventi effettuati tra il parterre e l’impianto di illuminazione. L’appuntamento con le corse all’ippodromo del Savio prevede ora una due giorni ravvicinata, in programma tra domani e sabato. L’ appuntamento successivo sarà poi il 24 giugno, San Giovanni, festa del patrono di Cesena.