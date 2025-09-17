Ippodromo, una stagione sprint: "Pubblico e gioco in aumento, avanti con altri investimenti"

La serata di sabato 6 settembre con la 91ª edizione del Campionato Europeo consegna all’archivio di Hippogroup Cesenate e dell’ippica italiana una stagione da guardare sorridendo. È questa la sintesi di una lunga conversazione con Umberto Antoniacci (che tutti chiamano familiarmente Massimo), storico braccio destro di Tomaso Grassi fino alla scomparsa, nel dicembre 2018, fino a succedergli nel ruolo di presidente del consiglio d’amministrazione.

Presidente Antoniacci, com’è andata la stagione delle corse di trotto in notturna all’Ippodromo del Savio?

"Siamo soddisfatti perché i risultati sono buoni, in controtendenza all’andamento calante dell’ippica Italiana".

Ci dia qualche dato...

"Le serate di corse sono state 29, una in più dell’anno scorso: 5 in giugno, 9 in luglio, 12 in agosto e 3 in settembre. Numerosi eventi di forte richiamo: i grandi premi intitolati a Riccardo Grassi e Augusto Calzolari, il Città di Cesena, la finalissima del Superfrustino Tomaso Grassi Award, fino al culmine del Campionato Europeo. E ogni sera c’era qualche motivo di attrazione oltre le corse, sempre ben riuscite".

In qualche serata è sembrato che il pubblico fosse scarso...

"Anch’io talvolta ho avuto questa impressione, anche perché il meteo non ci ha aiutato: in una serata siamo stati a un passo da annullare le corse per la pioggia battente. Ma i nostri rilevamenti effettuati per sopperire alla mancanza di biglietti, essendoci l’ingresso gratuito, dicono che il pubblico è stato superiore a quello dell’anno scorso, con il record di circa 12.000 spettatori nella serata del Campionato Europeo, con ingresso a pagamento".

E il gioco?

"Sul campo, cioè all’interno dell’ippodromo, le scommesse al totalizzatore hanno fatto registrare 483.929 euro contro i 522.008 dell’anno scorso, con un calo del 7,86%, ma quelle a quota fissa hanno raggiunto 800.220 euro superando del 29,89% i 594.818 del 2024. In totale abbiamo il movimento del gioco è stato di 1.284.140 euro, un aumento dell’11,02% rispetto a 1.116.826 euro del 2024. Sono numeri in controtendenza rispetto al trend nazionale. Va segnalato il record dell’ultimo decennio della serata dell’Europeo con 61.536 euro al totalizzatore e 144.467 a quota fissa, per un totale di 206.000 euro".

E ora?

"L’obiettivo della nostra società, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, è di effettuare ulteriori investimenti sull’ippodromo di Cesena (abbiamo in programma il rifacimento della pista) per continuare a esercitare il ruolo che ci compete nell’ippica italiana e internazionale, garantendo così stabilità dei posti di lavoro e dell’azienda. Diamo appuntamento all’Arcoveggio di Bologna per la riapertura di giovedì 18 settembre e soprattutto per il Gran Premio Continentale di domenica 21 settembre".