Ippoterapia, mare, lago e delfinario: le gite estive degli ospiti delle Rsa

Dalla spiaggia di Cesena al Lago Pontini, fino al Delfinario di Cattolica, oltre a una giornata di ippoterapia a Sogliano al Rubicone, le case residenza per anziani hanno trasformato l’estate in occasioni di movimento e relazioni. Nella provincia di Forlì-Cesena l’estate de Il Cigno Cooperativa Sociale ha preso forma attraverso uscite su misura. A Cesena, gli ospiti della casa Residenza Anziani La Meridiana hanno trascorso ore di relax al mare, vivendo la spiaggia in sicurezza: un efficace antidoto alla sedentarietà.

Più nell’entroterra, La Casa Insieme di Mercato Saraceno ha puntato su scenari di quiete. L’uscita al Lago Pontini, con il pranzo nel ristorante affacciato sull’acqua, è stata pensata come esperienza di convivialità. A fine agosto, la stessa struttura ha poi organizzato una gita al Delfinario di Cattolica. A Sogliano al Rubicone, la Cra SS.Bordone e Macario ha dedicato un’intera giornata all’ippoterapia. L’incontro con i cavalli ha offerto uno stimolo sensoriale e relazionale di grande impatto: la cura del gesto, il contatto, il ritmo dell’andatura diventano elementi che sostengono equilibrio, attenzione e autostima. "La dimensione esterna alle strutture è parte integrante del nostro piano di attività: aiuta a mantenere il movimento, prevenire l’immobilità e rafforzare i legami" spiega la direttrice generale Annagrazia Giannini de Il Cigno.