"Irricevibile, siamo pronti a mobilitarci"

"Apprendo con stupore e sconcerto, dalla nota del sindacato autonomo di polizia, dell’intenzione del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno di chiudere la sala operativa del Commissariato di Cesena". Ad affermarlo è il sindaco Enzo Lattuca. "Si tratta – prosegue il sindaco – , anche solo come ipotesi, di un’opzione assurda e irricevibile e mi auguro che venga al più presto smentita o definitivamente archiviata. In caso contrario, ci attiveremo per chiedere a tutti i rappresentanti istituzionali del territorio di ogni parte politica, a partire dai parlamentari locali, di intervenire con atti parlamentari e una richiesta di incontro da parte del Comune al Ministero per impedire che ciò si trasformi in realtà. Sarebbe incomprensibile ridurre la capacità operativa della Polizia. Tutto ciò appare poi ancor più paradossale in relazione alla imminente apertura della nuova sede del Commissariato".