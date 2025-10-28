Malamovida, il ritorno

Irruzione dei vandali nella scuola elementare

San Piero in Bagno, gli studenti spostati nel plesso delle medie. Il sindaco Spighi: "Già sporta denuncia. Gesto vile e vergognoso"

Banchi accatastati uno sopra l’altro,. un’aula dopo il passaggio dei vandali

"Un gesto vandalico, vile e vergognoso, perpetrato ai danni della sede della scuola elementare di Largo Moutiers a San Piero in Bagno". Lo comunica, con profonda amarezza, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che poi prosegue: "Ieri mattina, lunedì, la nostra comunità si è svegliata con una brutta notizia. Ignoti si sono introdotti nella scuola elementare, imbrattando muri, rovesciando banchi e svuotando un estintore antincendio nei corridoi. Un atto stupido e meschino, segno di totale mancanza di rispetto per un luogo che rappresenta educazione, crescita e civiltà. Ancora più doloroso se pensiamo ai nostri bambini. Ogni giorno vivono la scuola con entusiasmo, rispetto e senso di appartenenza. Loro che ci insegnano con l’esempio cosa significhi avere cura dei propri spazi e degli altri, meritano solo orgoglio e gratitudine".

"L’amministrazione comunale – aggiunge poi Spighi – condanna con fermezza questo gesto vile, frutto di un profondo vuoto di educazione e di valori, e assicura il proprio impegno affinchè episodi simili non si ripetano. Si è già provveduto a sporgere denuncia presso i carabinieri di San Piero e, sin da questa mattina sono iniziati i lavori di pulizia e ripristino dei locali, grazie al prezioso lavoro del personale Ata e di una ditta esterna. Alla scuola, ai piccoli alunni e a tutto il personale, va la nostra piena solidarietà. Alla comunità il nostro invito a non abituarsi mai all’inciviltà e a continuare a credere, con forza, nei valori del rispetto e dell’educazione". Il deprecabile atto di vandalismo e l’incomprensibile danneggiamento verso la cosa pubblica, potrebbe essere stato compiuto tra venerdì sera e lunedì notte, in quanto le elementari sono chiuse per il fine settimana. Del fatto se ne è accorto, ieri mattina, il personale alla riapertura della scuola elementare, attigua alla scuola media dove gli alunni delle elementari, circa 180, sono stati fatti entrare. Ieri mattina, quando i familiari hanno accompagnato i bambini alle elementari di San Piero (unica sede nel territorio di Bagno di Romagna), sono stati immediatamente avvisati dell’inagibilità della scuola a seguito degli atti vandalici. Gli alunni non sono stati rimandati a casa, ma, come detto, sono stati opportunamente fatti entrare nella vicinissima scuola media che dispone anche di una grande aula magna. I familiari sono stati tempestivamente informati dalla direzione scolastica che "a seguito degli atti vandalici alla scuola primaria di San Piero, i bambini sono tutti nei locali della scuola media e che pranzeranno regolarmente alla primaria". Questa mattina, i ragazzi delle elementari, scuola oggetto degli atti vandalici, saranno ospitati ancora in quella delle medie.

gi. mo.

