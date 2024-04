Iscrizione al catechismo respinta: "Domanda presentata in ritardo"

Si sente rifiutata dalla parrocchia dove ha chiesto di fare catechismo. L’anno è iniziato già da qualche mese e una bimba di 6 anni esprime il desiderio di cominciare il percorso di catechismo. Ne parla alla nonna e poi alla mamma e quest’ultima si informa presso la propria parrocchia, quella di Sant’Egidio. Lì ci sono anche le amichette, le compagne della prima elementare. "Poco prima di Pasqua ho chiesto alla catechista della parrocchia se mia figlia poteva frequentare il corso assieme alle sue compagne – dice la mamma – ma mi ha risposto che era troppo tardi e che doveva attendere il prossimo anno. A Cesena si parla tanto di comunità accoglienti e poi vedo che sono le stesse istituzioni che alla fine limitano le persone. Impedire a una bambina di sei anni di frequentare il catechismo con le sue amiche mi sembra una cosa poco edificante". Nella parrocchia di Sant’Egidio il catechismo comincia ad ottobre con un anno di iniziazione che corrisponde al primo anno delle elementari. "La nostra parrocchia – dice la catechista Annamaria Baldan - prevede il cammino catechistico articolato su diversi anni per proporre una serie di attività e iniziative volte a sviluppare una crescita armonica e piena, integrale, del ragazzo aiutandolo ad accogliere quei valori che, partendo dal Vangelo, siano pienamente vissuti nella loro realtà quotidiana: l’amore, la gioia, la pace, la pazienza, la bellezza, la solidarietà tra i fratelli, la generosità, il perdono, la riconoscenza". "Quando la mamma si è rivolta a me – continua la catechista – era già meta marzo. Le ho spiegato che il percorso del catechismo è slegato dalla classe scolastica e che chi frequenta deve iniziare il percorso da zero. L’esperienza ci ha fatto capire che non possiamo prendere così avanti dei bambini che poi dovrebbero fare un percorso di recupero. Con le vacanze di Pasqua il percorso della bambina si sarebbe ridotto a un solo mese e anche questo è limitante". La madre ha provato a rivolgersi al parroco che però ora è a Gerusalemme. "Per mia figlia era importante restare con le sue amiche – continua la mamma – aveva espresso il desiderio alla nonna, e non pensavo ci sarebbero stati problemi".

Annamaria Senni