Iscrizioni al nido: lunedì si parte. Ecco il programma degli Open Day

Da lunedì 1 a martedì 30 aprile sarà possibile procedere alle iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali dell’Unione Rubicone e Mare per l’anno scolastico 2024/2025. Le scadenze riguardano i nati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Per i nati dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 le iscrizioni si possono effettuare fino al 5 luglio 2024. Le pratiche si potranno avviare esclusivamente on line tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi al link che sarà attivo dal 1° aprile sul sito dell’Unione Rubicone e Mare, all’indirizzo www.unionerubiconemare.it. È consigliato procurarsi l’attestazione Isee valida fino al 31 dicembre 2024.

Per conoscere i nidi d’infanzia dell’Unione Rubicone e Mare, ci sono gli Open day. Inizierà il nido Freccia Azzurra in via Rubicone destra 10 a Savignano, che accoglierà i genitori martedì 9 aprile dalle 16.30 alle 18.30; mercoledì 10 il nido Coccinella, in via Barbaro 40 a Savignano, dalle 16.30 alle 18.30. A Gatteo il nido G. Rodari in via Ugo Foscolo 5, martedì 16 aprile dalle 16.30 alle 18.30. Il nido Il bruco di San Mauro Pascoli in via Ugo La Malfa 1/3 martedì 16 aprile dalle 16.30 alle 18.30. Il nido "Coccinella" di Savignano sul Rubicone ospita una sezione lattanti dove è disponibile anche il servizio di prolungamento dell’orario.

Informazioni: Ufficio servizi scolastici tel. 0541/809696 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il martedì dalle 14.30 alle 16 oppure l’Ufficio coordinamento pedagogico tel. 0541/809693 o alla mail servizi.scolastici@unionerubiconemare.it.

e. p.