Iscrizioni alle scuole d’infanzia al via: c’è tempo fino al 30 gennaio

Aprono le iscrizioni alle scuole dell’infanzia. Da lunedì 9 fino al 30 gennaio i genitori dei bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020 che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia comunale o statale nell’anno scolastico 2022-2023, possono presentare le domande di iscrizione. Per le scuole del 3° Circolo Didattico (Carducci, Osservanza, Porta Fiume e Ponte Abbadesse), la domanda va presentata online con le credenziali SPID. In caso di difficoltà e per le famiglie non residenti nel Comune di Cesena, ci si può rivolgere allo Sportello Facile su prenotazione. Per le altre scuole statali, la domanda va invece presentata presso le direzioni didattiche.

I genitori inoltre possono indicare come seconda scelta una scuola dell’infanzia comunale o statale. Sono accolte, sempre entro il 30 gennaio, anche le iscrizioni per i nati entro il 30 aprile 2021. L’ammissione alla frequenza di questi ultimi è subordinata a determinate condizioni. "La scuola dell’infanzia – commenta l’assessora Carmelina Labruzzo – è un’esperienza formativa unica, un’occasione per i bambini e le bambine di inclusione e conoscenza. Siamo convinti della scelta di aver azzerato il costo delle rette di frequenza, in modo da rendere possibile a tutti un percorso di crescita qualificato e allo stesso tempo facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle famiglie che hanno figli piccoli".

A Cesena i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia sono 1917. In vista delle iscrizioni, le scuole dell’infanzia aprono le loro porte alle famiglie per le visite e per le curiosità.