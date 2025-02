Iscrizioni aperte alla Dance Dream

La scuola di danza Dance Dream di Cesenatico ha aperto le iscrizioni per l’anno 2025. Per la 15esima stagione le insegnanti e le istruttrici propongono un ricco programma di discipline. Per far fronte alle numerose richieste e per meglio inserire i nuovi allievi nelle classi dei corsi, nella sede è possibile effettuare anche le "lezioni di prova" gratuite, dove uno staff di docenti qualificati avranno la possibilità di valutare il talento dell’allievo, le sue attitudini e le sue potenzialità ed indirizzarlo verso il corso e la classe più appropriata. I corsi amatoriali e pre-accademici sono riservati a ragazzi e bambini a partire dai 3 anni.