Iscrizioni aperte per il nido estivo

Il Comune riceve le iscrizioni al nido d’infanzia estivo convenzionato ’L’Arcobaleno’, che sarà attivo dal 2 maggio al 31 agosto. Il servizio sarà in via Cesenatico e si rivolge esclusivamente alle famiglie residenti nel territorio comunale di Cesenatico, in cui entrambi i genitori esercitano un’attività lavorativa per tutta la stagione estiva. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro la mattina di lunedì 6 marzo e deve essere effettuata solo on line, accedendo con le credenziali Spid tramite la piattaforma disponibile sul sito internet del Comune.