Iscrizioni dei bimbi ai centri estivi, martedì è l’ultimo giorno utile

Questi sono gli ultimi giorni in cui è possibile iscrivere i figli ai centri estivi ricreativi, che saranno attivi nei mesi estivi di luglio e agosto. L’amministrazione ha confermato questo servizio per i bambini e le bambine (foto) e per i ragazzini e le ragazzine dai 3 ai 14 anni. Per i genitori, molti dei quali lavorano sodo durante i mesi clou della stagione alla guida di attività turistiche o come dipendenti, si tratta di un appoggio indubbiamente importante. Le sedi dei centri sono nella scuola materna di Villamarina in via Litorale Marina 170 per i piccoli; il Parco giochi estivo per i bambini delle elementari allestito nella scuola di Villamarina, dove c’è anche il Centro estivo adolescenti per le ragazze ed i ragazzi delle scuole medie.

In sostanza i centri sono tutti organizzati nella struttura situata nel Polo scolastico a Villamarina monte. Complessivamente i posti a disposizione sono 160.

I Centri estivi comunali in luglio e agosto saranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17, con il servizio del pranzo incluso. Molta attenzione è stata dedicata dal Comune all’organizzazione di spazi ampi, per garantire l’organizzazione di piccoli gruppi per le attività ricreative, i giochi ed i laboratori.

I bambini disabili avranno un’assistenza individuale ed anche quest’anno l’Amministrazione comunale garantisce il servizio di trasporto per tutti i partecipanti che ne abbiano fatto richiesta. Le iscrizioni sono possibili fino a martedì 2 maggio incluso. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite credenziali Spid alla piattaforma dedicata disponibile sul sito del Comune di Cesenatico.

Giacomo Mascellani