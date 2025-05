Ispettorato del lavoro, operai in nero in due imprese edili

A Cesenatico i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro hanno scoperto due lavoratori in nero, appartenenti a due distinte imprese edili. Uno di questi è risultato anche clandestino. I legali rappresentanti sono stati sanzionati e a carico delle imprese è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero in misura superiore al 10 percento. Una delle due imprese violava anche le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Un’altra impresa edile è stata sospesa perchè non aveva installato le protezioni contro i rischi di caduta dall’alto.