Istat, Savignano conta sempre più residenti

A Savignano nel 2024 la popolazione anziana è rimasta stabile rispetto al 2023, come denotano i dati Istat. Parliamo di quanti al 31 dicembre scorso avevano compiuto 90 anni. Gli anziani ultranovantenni, nati prima del 31 dicembre 2024 sono 219 a fronte dei 215 che il comune aveva in anagrafe nel 2020. Fra i 219 savignanesi che al 31 dicembre 2024 hanno compiuto la bella età dai 90 ai 102 anni, solo 67 sono uomini, mentre le donne sono 152, ben oltre il doppio, a dimostrazione ancora una volta che le donne vivono molto più a lungo degli uomini. Nel 1998 gli ultranovantenni erano 88, nel 1999 sono saliti a 91, poi 95 (2000), 104 (2001), 109 (2002), 125 (2003), 127 (2004), 137 (2005), 124 (2006), 116 (2007), 120 (2008), 123 (2009), 140 (2010), 144 (2011), 153 (2012), 158 (2013), 166 (2014), 173 (2015), 182 (2016), 172 (2017), 189 (2018), 213 (2019), 215 (2020), 214 (2021), 213 (2022), 214 (2023). Un’altra curiosità riguarda il fatto che fra i 219 che hanno 90 e più anni, non c’è nessuno straniero uomo e solo tre donne straniere di 90, 91 e 93 anni. Il nome più in voga fra le donne è Maria, 17 su 152, molto gettonato nella prima metà del secolo scorso. Fra i 67 uomini con 90 e oltre anni, i nomi più usati sono Giuseppe, Domenico, Alberto, Elio e Luigi. Savignano conta oggi nove centenari viventi, 2 uomini e 7 donne: Luisa Bacchini, Ines Barducci e Maria Stella di 102, Maria Galassi e Maria Bracci di 101 (tutte e 2 di nome Maria) e Pietro Pari, Irma Bellavista, Vitalina Stacchini e Amedeo Orlandi di 100 anni. I dati Istat relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2023 hanno segnato una popolazione residente di 17.962 abitanti, suddivisi in 8.863 maschi e 9.099 femmine, di cui 2.893 stranieri pari al 16,1% sul totale (1.452 maschi e 1.441 femmine). A tutt’oggi sono aumentati ancora arrivando a 18.079. Al 31 dicembre 2022 la popolazione residente a Savignano sul Rubicone contava 17.850 abitanti, suddivisi in 8.837 maschi e 9.013 femmine, di cui 2.997 stranieri (pari al 16,7% del totale). I nuclei familiari al 31 dicembre scorso erano 6.713 (940 le famiglie straniere). Le nazionalità maggiormente rappresentate da cittadini stranieri sono: Albania 861 persone, Marocco 522, Cina 377, Romania 216, Senegal 214, Ucraina 164, Niger 60, Bosnia Erzegovina 56. La riduzione della popolazione straniera con i dati 2023, attestano una percentuale del 16,1%, la più bassa degli ultimi cinque anni. Nel 2019, ultimo anno pre-Covid, era del 16,7% di pari passo con la crescita della popolazione generale, attestata dal saldo migratorio positivo di 173 unità mentre sono stati 569 gli iscritti all’anagrafe comunale per trasferimento da altri Comuni.

Ermanno Pasolini