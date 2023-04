Istituto Agnelli, evento di orientamento per le quinte

All’Istituto tecnico commerciale ’Giovanni Agnelli’ che assieme al Liceo scientifico ’Enzo Ferrari’ compone l’Istituto d’istruzione superiore Leonardo da Vinci di Cesenatico, si è svolta una giornata di orientamento per le classi quinte. L’iniziativa si è tenuta nella grande tensostruttura allestita nell’area esterna del ’Giovanni Agnelli’ sul lungomare viale Carducci accanto a piazza Marconi. Sono stati organizzati due turni, nel contesto dei quali nella prima ora si è assistito ad un intervento dei corpi militari di carabinieri, Aeronautica militare, Marina militare e Guardia di Finanza, per ciò che attiene alle carriere in divisa; nella seconda ora erano presenti ex alunni delle scuole superiori di Cesenatico oggi laureati o studenti universitari, che hanno occupato diverse postazioni.

I relatori per la prima parte di ognuno dei turni sono stati il maggiore Simone Agostinelli dell’Aeronautica militare, il capitano Flavio Annunziata comandante della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico; il luogotenente Michele Roberto comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico, il tenente di vascello Francesco Marzolla comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico. "Questo è il secondo anno dell’iniziativa - ha detto la docente Paola Sacchetti - , e la soddisfazione è stata grande per gli organizzatori e per gli alunni. Un ulteriore stimolo per fare ancora meglio".

g.m.