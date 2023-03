Istituto Ghinelli festa femminile e beneficenza

Festa della donna all’insegna della solidarietà: l’istituto don Ghinelli di Gatteo, oggi dalle 9.30 alle 12 nel gazebo del giardino interno alla struttura metterà a disposizione ad offerta libera le mimose. Domani alla stessa ora vi sarà una vendita del pane a 0,50 euro al pezzo. Sabato nell’istituto, dalle 18 pizza per tutti (Margherita a 5 euro; farcita a piacere: 8 euro). Il ricavato andrà in parte alle famiglie della zona in difficoltà. L’iniziativa è in collaborazione con la Caritas diocesana e il Comune.