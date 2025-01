Istituto Immacolata, reunion dei diplomati del ‘93

Un tuffo nel passato per gli alunni della classe 5°SP dell’Istituto Magistrale Immacolata di Cesena, indirizzo pedagogico-linguistico, nati nel 1974 e diplomati nell’anno scolastico 1992-1993, che si sono ritrovati per una serata speciale dopo quasi 32 anni dal diploma, presso il ristorante ‘I Girasoli’ di Calisese. L’incontro, che ha visto la partecipazione di quasi tutti i compagni di classe e di diversi professori dell’epoca, è stato un’occasione per rievocare ricordi scolastici e riscoprire il valore di quell’esperienza comune che ha segnato un passaggio importante nelle loro storie personali.