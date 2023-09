Istituto Marconi, 27 iscritti al primo anno

Sarà un caso se il ministro della Pubblica istruzione Giuseppe Valditara ha presentato al Consiglio dei ministri la riforma degli istituti tecnici professionali con quattro anni di corso e apprendistato formativo; come dire, non solo teoria, ma anche più pratica, e di lungimiranza pratica si può ben parlare riguardo la succursale dell’Istituto Tecnico Tecnologico ’G. Marconi’ con sede a Sarsina, che sta andando a gonfie vele con 27 nuovi iscritti al primo anno.

Ha aperto i battenti nel 2020, accompagnato da un coro di scetticismo (non nella vallata del Savio) e quest’anno è arrivato invece alla classe quarta (per un totale di 80-85 studenti) e i primi tecnici diplomati si avranno nel luglio 2025. Nume tutelare di questa scuola è Giorgio Cangini (già titolare della Cangini benne), presidente dell’associazione imprenditori della valle del Savio che si è speso, e continua a spendersi, per dare continuità e prospettive concrete a questo percorso didattico. "In vallata abbiamo oltre una decina di aziende di notevole rilievo – fa sapere il presidente Cangini - da Bora di Mercato Saraceno fino a Verghereto e l’idea di avere fra non molto tecnici qualificati ci conforta, e dev’essere di conforto anche agli studenti che possono proseguire verso gli studi universitari oppure trovare lavoro da noi o anche altrove".

Gli indirizzi dell’Istituto sono chimica, materiali e biotecnologie, elettronica ed elettrotecnica, meccanica meccatronica ed energia, con tanto di laboratori di meccanica e meccatronica per gli studenti in forza dell’intervento finanziario degli imprenditori della vallata per un valore di circa 60mila euro.

Aggiunge Cangini: "Il primo giorno di scuola ho fatto visita alle classi augurando agli studenti un buon inizio di anno scolastico e subito ho avvertito nel corpo insegnante un clima motivato e molto favorevole. Ringrazio loro e il preside Marco Ruscelli, come anche il sindaco Enrico Cangini per lo sforzo comune intrapreso per il bene economico e sociale della Vallata".

Impegno che va oltre le lezioni scolastiche, vero Cangini? "Si nella primavera scorsa come associazione abbiamo accompagnato in pullman gli studenti alla fiera di Verona, la Samoter, al salone internazionale macchine per costruzioni dove hanno potuto visitare i padiglioni con tutte le innovazioni del momento. Un’esperienza che sarà utile a breve per loro perché inizieranno a fare tirocinio presso le nostre aziende e perché come associazione prevediamo anche quest’anno borse di studio; anche la costituzione dell’associazione genitori degli studenti favorirà il confronto per iniziative e progetti concordati e bilanciati".