Istituto Serra, patto con le società di basket, scherma e rugby

Società di rugby, basket, scherma per ora, e in futuro anche altre discipline: si amplia la gamma degli sport con cui l’indirizzo ‘Sport Manager gestione dell’impresa sportiva’ avviato quest’anno all’istituto Serra con una classe prima di 27 studenti, che forma futuri diplomati in Management dello Sport. "Ci siamo subiti aperti al territorio comeo e abbiamo iniziato a creare partnership - spiegano il dirigente Paolo Valli (nella foto) e l’insegnante di Educazione fisica Stefania Pignataro referente del progetto - con alcune società del territorio, quali Cesena Rugby, ’Livio Neri basket’ e il Circolo schermistico forlivese, selezionate sulla base dei servizi che propongono sul territorio, e che si sono impegnate a far sperimentare agli studenti gli sport di competenza e si sono offerte di accompagnare gli alunni lungo il percorso quinquennale".

"Sono stati avviati anche incontri – concludono dirigente e insegnate refeente con figure professionali quali fisioterapisti sportivi, arbitri e atleti di livello. Vogliamo offrire agli studenti le maggiori opportunità possibili di interazione con i vari partner e il territorio con molteplici benefici sull’attività didattica".