Istituzioni e imprese locali: "Serve un sistema solido"

Dalla ricerca insoddisfatta di manodopera, al ricambio generazionale farraginoso e l’eccesso di burocrazia, fino alla necessità di migliorare la rete viaria: si leva la voce delle piccole imprese. Quella citata è una parte rilevante di ciò che è emerso nell’incontro promosso da Confartigianato mercoledì pomeriggio nella sala consiliare del comune di Verghereto, prima della serie di iniziative nei 15 comuni comprensoriali, per raccogliere istanze e sollecitazioni da parte delle piccole imprese. Presente, oltre ai vertici del Comune e di Confartigianato, ancheuna quindicina di imprenditori.

I rappresentanti di Confartigianato hanno rimarcato il valore del territorio e l’obiettivo di essere accanto alle imprese anche delle aree più lontane, il fatto che in montagna è più difficile fare impresa per i costi maggiori al contrario dei servizi di prossimità. Nell’ambito del sostegno a favore dei comuni collinari e montani del territorio, per favorire lo sviluppo delle imprese e contrastare il fenomeno dello spopolamento, Confartigianato Federimpresa Cesena ha recentemente istituito un fondo per agevolare l’avvio di nuove imprese in aree collinari e montane.

"La nostra richiesta – ha messo in luce Confartigianato – è stringere un patto di comunità: oltre a riconoscere sgravi fiscali e vantaggi a chi fa impresa nei comuni montani e a potenziare le infrastrutture, serve una maggiore solidarietà di sistema fra i territori di pianura e montagna, che sono intrinsecamente uniti, come la vicenda dell’alluvione ha ancora di più fatto rilevare".