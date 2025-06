Ital Next Gen, la Uil porta oltre cento sindacalisti under 35

’Ital Next Gen’ è l’iniziativa che vede protagonisti i giovani della Uil provenienti da tutta Italia e dall’estero, che si sono dati appuntamento al Cesenatico Camping Village. Il sindacato ha radunato oltre cento under 35 per un momento di crescita, condivisione e formazione, con l’obiettivo di rendere in prospettiva il patronato più moderno, sulle basi della cultura dell’inclusione e della difesa dei diritti. Giuliano Zignani, storica colonna della Uil, anticipa i contenuti dell’evento: "Accogliamo per tre giorni i nostri giovani, per socializzare e condividere assieme la formazione sui versanti del sistema pensioni, malattie, infortuni e altri temi. Abbiamo scelto il Cesenatico Camping Village perchè questo è il luogo ideale. Assieme agli italiani, ce ne sono anche da Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera e Albania, per informarsi sulle novità. Il tema dell’edizione di quest’anno è ’L’inclusione sociale come strumento di patronato’, quindi ci soffermeremo molto sull’invalidità. Per le persone disabili in Emilia-Romagna abbiamo tanti servizi, ma ci sono regioni dove la gente non sa a chi rivolgersi e noi vogliamo aiutare donne e uomini, prendendo in carico le famiglie". Le riunioni si tengono nella grande tensostruttura immersa nel verde e i giovani sono ospitati nelle case mobili. Nella giornata odierna di apertura, assieme a Zignani, presidente di Ital Uil, ed al segretario regionale Marcello Borghetti della Uil Emilia Romagna, interverrà il segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri in remoto. La testimonial Annalisa Minetti terrà un piccolo spettacolo di intrattenimento. Domani il palco sarà per Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil, per un World Cafè e dei lavori di gruppo centrati sulle buone pratiche raccolte fra i partecipanti.

g. m.