Italia Under19, test con l’Austria a Lignano: in campo anche il bianconero Nicolò Amadori

L’Italia Under 19 torna in campo e con lei, per la prima volta, c’è il giovane bianconero Nicolò Amadori (foto). L’attaccante classe 2005, che milita nella Primavera 2, era stato infatti convocato da Bernardo Corradi in nazionale. Gli atleti selezionati si erano ritrovati a Lignano già domenica scorsa, 11 febbraio, per prepararsi al test amichevole disputata mercoledì tra Italia e Austria. In altri termini una ’prova generale’ delle gare in programma a marzo contro Georgia, Scozia e Repubblica Ceca.

Così allo stadio Guido Teghi, Amadori ha mosso i suoi primi passi da azzurro, entrando al 69’ al posto del compagno Sia.

La partita è stata vinta dai ragazzi di mister Corradi grazie alle reti di Bruno, Stabile e Scotti.