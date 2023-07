Italia Viva: "Prioritario investire in opere di sicurezza idrogeologica"

Al Museo della Marineria si è tenuto il primo incontro sul tema ’Romagna Si-cura’, organizzato da Italia Viva di Cesena. Sono state definite alcune priorità ed è emerso che per prevenire disastri come l’ultima alluvione e curare il territorio, serve una struttura centrale che acceleri investimenti e tempi di risposta. Si è parlato di contrasto al dissesto idrogeologico e del piano di adattamento ’Italia Sicura’, la struttura di missione istituita dal vecchio governo Renzi e coordinata da Erasmo D’Angelis intervenuto tra i relatori.

Secondo Italia Viva questa struttura andrebbe riattivata, dopo la chiusura voluta dal primo governo Conte. Sono intervenuti Carlo Cacciamani, direttore dell’agenzia nazionale ’Italia Meteo’, Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque, e Stefano Francia, presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna che hanno affrontato le iniziative messe in atto e previste per la gestione dell’acqua, i sistemi di allenamento cittadino e le progettualità per l’adattamento climatico. Erasmo D’Angelis, invece, ha ribadito la necessità di una maggiore consapevolezza e formazione dei fenomeni naturali perchè la storia ci insegna che è necessario attuare un’organizzazione regionale per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, che non possono essere rimandati.

Il coordinatore provinciale di Italia Viva ha detto: "Dopo la miope decisione del governo Conte di smantellare l’unità di missione Italia Sicura, e ancor più a seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio, vogliamo riportare l’attenzione su quanto sia prioritario, a livello nazionale e locale, investire in opere di sicurezza idrogeologica sensibilizzando i cittadini sulla prevenzione".

g.m.