Italo Cucci al Panathlon Cesena: Critiche al Var e ricordi di giornalismo sportivo

Le serate con Italo Cucci non sono mai banali e scivolano via sull’onda di aneddoti e ricordi di una carriera lunga molti decenni di uno dei decani del giornalismo italiano, già direttore di varie testate tra cui Corriere dello Sport Stadio e Guerin Sportivo. Ospiti del ristorante Ponte Giorgi durante la conviviale del Panathlon Cesena con argomento e per lunghi tratti protagonista negativo il Var di cui Cucci è acerrimo nemico da tempi non sospetti. Presenti tra gli altri Massimo Agostini, Marco Valentini e Fiorenzo Treossi del Cesena. Dopo la rituale prefazione di Dionigio Dionigi, presidente del club, la parola passa ai giornalisti Luca Serafini, Roberto Chiesa e Fabio Benaglia col compito di stuzzicare Cucci su arbitri e Var, riuscendo senza sforzo ad alimentarne la critica. Il Var ha tolto l’entusiasmo del gol, obbligati tutti ad aspettare lunghi minuti prima di sapere se una rete è valida, osserva Chiesa.

"Tavecchio mi disse che con il Var non si sarebbe perso tempo – ha detto Cucci – e vedete tutti come è finita. Sapete perché il Verona vinse il campionato? Non solo perché contava su campioni integerrimi come Briegel, Fanna e Di Gennaro. Allora c’era il sorteggio integrale degli arbitri. Lo hanno cancellato subito dicendo che era un’offesa agli arbitri. Invece era la garanzia maggiore per le piccole società".

Certo, il Var è criticabile, suggerisce Benaglia, però se in B mugugnano per le decisioni del Var, in C ci sperano. Niente ripensamenti: "Dove è scritto che non si possa tornare indietro? Dopo un fallimento si deve cancellare questo abbruttimento dello spettacolo più bello del mondo".

Cucci non indietreggia, non si salva nulla. "Il momento più bello del match era il gol, il giocatore godeva anche fisicamente. Ora si blocca questo splendido momento di calciatore e pubblico, tutti fermi a guardare il tabellone, in attesa che il Var decida se convalidare o meno. L’assurdo è l’annullamento di un gol splendido perché 5 minuti prima c’è stato un piccolo fallo a centrocampo. E i guardalinee? Poveri cristi – continua Cucci – non contano più nulla, con la loro bandierina che non possono alzare fino al momento in cui gli dicono che possono farlo perché al monitor hanno visto che è fuorigioco. Hanno introdotto nel gioco un veleno e infatti le polemiche invece di diminuire sono aumentate. Toglie autorità all’arbitro, questo sconosciuto e fa nascere dubbi".

E racconta dei bei tempi in cui in campo comandava Concetto Lo Bello. "Ora anche gli arbitri hanno perso autostima vittime come i guardalinee di questo sistema chiamato Var, ma che io da anni chiamo ’vargogna’". Durante la serata è stato presentato un nuovo socio del club, Federico Tartagni.

Daniele Zandoli