Oggi pomeriggio, alle 16, a Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, primo appuntamento della rassegna ’Itinerando - Dalla mente al cuore’, un percorso che porterà anche a San Piero cinema, riflessione e confronto su temi fondamentali per la comunità. Verrà proiettato il film ’Detachment-Il distacco (2011)’ di Tony Kaye. A seguire si aprirà un dibattito sul tema ’Adolescenza e dipendenza da sostanze’, con la partecipazione di Michele Sanza, psichiatra, direttore dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche della Romagna, e di Valentino Patussi medico sod di alcologia, centro alcologico toscano. Modera l’incontro Monica Pacetti, psichiatra Csm Forlì. Ingresso libero.

"Questa rassegna – sottolineano il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessora alla Crescita educativa e all’armonia sociale, Carla Para –, un’importante occasione non solo per sensibilizzare su temi delicati come le dipendenze, i disturbi e le fragilità sociali, ma anche per offrire alla cittadinanza uno spazio di dialogo diretto con esperti qualificati. Momenti come questi rafforzano la nostra comunità, creando consapevolezza e offrendo strumenti di prevenzione e supporto. Un sentito ringraziamento ad A.c.a.t. Romagna Renato Bolognesi, Arcat Emilia Romagna, all’Ausl della Romagna e a tutte le realtà che hanno reso possibile questa iniziativa, di cui siamo orgogliosi".

La proiezione di altri film è in calendario sabato 11 ottobre a Civitella di Romagna, poi a Mercato Saraceno sabato 25 ottobre, a Forlì sabato 15 novembre, a Meldola 22 novembre, a Cesena sabato 29 novembre.