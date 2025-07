Itinerario pascoliano, indagini sul delitto a Villa Torlonia

Indagini sul mistero del delitto di Ruggero Pascoli, babbo del poeta, con visite spettacolo in notturna. A San Mauro Pascoli l’Estate Sammaurese si tinge di giallo con l’Itinerario Pascoliano a Villa Torlonia che indaga sul mistero del delitto Pascoli. Da oggi giovedì 3 luglio alle 21, e poi tutti i giovedì sera di luglio e agosto, la misteriosa visita spettacolo a Villa Torlonia, ’Indagine sul delitto Pascoli’, che prende spunto dalla vicenda dell’omicidio del padre del poeta, a cura degli attori Paolo Summaria e Mirko Ciorciari. Indaga su uno dei delitti più misteriosi, quello del babbo di Giovanni Pascoli, Ruggero, di ritorno alla Torre con la famosa Cavallina Storna, entrato nell’immaginario collettivo nazionale con la famosa poesia X Agosto. Ruggero Pascoli, amministratore della Tenuta Torre, venne ucciso in un agguato il 10 agosto 1867 e il delitto rimase impunito. A Villa Torlonia un ispettore di polizia indaga sul delitto, trasportando i visitatori in un passato dove incontreranno personaggi storici e surreali, scoprendo documenti d’archivio e testimonianze, alla ricerca della verità. Costo 10 euro a persona con ingresso gratuito per le bambine e i bambini fino ai 6 anni. La prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di San Mauro Mare: 0541346392; info@sanmauromare.net.

