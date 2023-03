Itt made in Romagna Onit cresce ancora e programma 50 nuove assunzioni

Il tema è tornato drammaticamente d’attualità negli ultimi giorni, dopo il crac che ha coinvolto la Silicon Valley Bank, istituto di credito di riferimento per le startup americane e, più in generale, per le aziende del cosiddetto ‘big tech’, il settore della tecnologia e dell’innovazione. È già da tempo, infatti, che le multinazionali del tech – da Google a Twitter, da Apple a Facebook - hanno intrapreso una politica di licenziamenti e tagli massicci al personale. Fa ancora più notizia, dunque, l’annuncio recentemente diffuso da Onit, gruppo cesenate composto da varie realtà operanti nell’Ict (nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione): nel 2023 si prevede l’assunzione di 50 figure professionali, principalmente legate all’informatica e alle nuove tecnologie. Il gruppo, che vanta già cinque sedi tra Cesena e Bologna e oltre 250 dipendenti, è cresciuto anche durante la pandemia: si è dimostrato vincente l’approccio adottato fin dalla sua nascita, oltre vent’anni fa. Attenzione alle persone, progetti all’avanguardia e qualità della vita ‘made in Romagna’: sono questi i valori che hanno permesso a Onit Srl di evolvere nel tempo e, oggi, di scommettere su nuove assunzioni, sia pur in un periodo segnato da grande incertezza. "In questi giorni si parla molto dei...