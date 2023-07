IV Edizione Borsa di Studio 'Denis Ugolini per la Ricerca', Sostenere la Lotta ai Tumori del Sangue

Stasera alle ore 20.30, presso l’Antico Casale in Via Cannucceto 10 a Cesenatico si terrà la IV edizione della borsa di studio ‘Denis Ugolini per la ricerca’.

Il ricavato sosterrà un programma di ricerca che l’Irst di Meldola sta sviluppando nell’ambito dei tumori del sangue dell’età sia adulta che pediatrica. Il progetto, in collaborazione con centri specializzati nella cura delle patologie pediatriche (Ospedale Bambin Gesù, Roma) è finalizzato ad una migliore comprensione dei meccanismi alla base delle malattie per possibili nuove strategie terapeutiche. Irst ha sviluppato e sta implementando uno strumento di analisi per identificare anomalie genetiche (geni di fusione) nei bambini affetti da leucemia acuta linfoblastica, il tumore più frequente in età pediatrica. Infine, Irst è impegnato per aumentare l’efficacia delle terapie Car-T, ovvero linfociti anti tumorali in grado di riconoscere e combattere le cellule tumorali. La tecnologia Car-T è attualmente utilizzata anche in ambito pediatrico.

Interverranno il prof. Giovanni Paganelli, responsabile scientifico dell’Associazione Salute e Libertà, promotrice dell’iniziativa, ed il prof. Giovanni Martinelli, direttore scientifico Irst Irccs.