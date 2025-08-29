Jacopo Fo al Circolino con gli amici di sempre

Jacopo Fo è tornato nella città che per una vita è sempre stata la sua seconda casa e per dei lunghi periodi anche la prima casa. Il figlio del Premio Nobel Dario Fo e dell’attrice Franca Rame venne per la prima volta a Cesenatico tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, quando il padre Dario trascorreva parte dell’estate in riviera e andava a trovare l’amico Primo Grassi. In quegli anni Jacopo spesso trascorreva le giornate a giocare con Fabio Grassi, il figlio di Primo, e altri bambini di allora. L’amicizia fra Jacopo e Fabio è sempre stata importante, i due sono cresciuti assieme, non si sono mai persi di vista e nei giorni scorsi Jacopo Fo è venuto a Cesenatico per trascorrere qualche giorno assieme agli amici di Cesenatico, con la compagna, la psicologa napoletana Ilaria Fontana e il loro figlioletto di appena un anno.

Fo, attore, scrittore ed ideatore di iniziative e progetti, oggi ha 70 anni. Nella sua vacanza a Cesenatico, ha trascorso una piacevole giornata al Circolino, il circolo tennis di viale Cesare Abba, dove oltre a Fabio Grassi ed alla moglie Susy De Astis, ha incontrato il padrone di casa Lorenzo Tavani e l’attore Roberto Mercadini. È stata l’occasione per parlare di cultura, informazione, politica e sport, sempre con quella leggerezza che aiuta ad affrontare anche argomenti spinosi di attualità. Si è parlato molto anche della Cesenatico di ieri e di oggi, con la riscoperta di un luogo, appunto il Circolino, che è diventato un punto di incontro importante per Cesenatico, dove, oltre agli appassionati di tennis, si possono incontrare personaggi e vivere momenti piacevoli. Jacopo Fo nella sua vacanza a Cesenatico ha seguito anche l’intitolazione della passeggiata al poeta Ferruccio Benzoni, del quale ha importanti ricordi: "Negli anni Sessanta ero più piccolo di lui e della sua compagnia, inoltre venivo da Milano e quindi ero visto più ’fighetto’ rispetto ai cesenaticensi, tant’è che mi facevano sempre degli scherzi, mi buttavano nel canale, quando facevo la doccia mi gettavano negli occhi il detersivo e tanti altri riti di iniziazione. Poi col tempo siamo diventati amici veri ed abbiamo vissuto assieme degli anni importanti. Di Ferruccio ci sono molti inediti, che forse sono conservati a casa sua o nella biblioteca comunale, sta di fatto che sarebbe bello riscoprirli e pubblicare le opere del Ferruccio Benzoni giovane".

Giacomo Mascellani