Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaJacopo Fo al Circolino con gli amici di sempre
29 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Jacopo Fo al Circolino con gli amici di sempre

Jacopo Fo al Circolino con gli amici di sempre

Il figlio del premio Nobel Dario e dell’attrice Franca Rame è tornato a Cesenatico, dove il padre trascorreva l’estate con Primo Grassi.

Il figlio del premio Nobel con alcuni amici di Cesenatico

Il figlio del premio Nobel con alcuni amici di Cesenatico

Per approfondire:

Jacopo Fo è tornato nella città che per una vita è sempre stata la sua seconda casa e per dei lunghi periodi anche la prima casa. Il figlio del Premio Nobel Dario Fo e dell’attrice Franca Rame venne per la prima volta a Cesenatico tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, quando il padre Dario trascorreva parte dell’estate in riviera e andava a trovare l’amico Primo Grassi. In quegli anni Jacopo spesso trascorreva le giornate a giocare con Fabio Grassi, il figlio di Primo, e altri bambini di allora. L’amicizia fra Jacopo e Fabio è sempre stata importante, i due sono cresciuti assieme, non si sono mai persi di vista e nei giorni scorsi Jacopo Fo è venuto a Cesenatico per trascorrere qualche giorno assieme agli amici di Cesenatico, con la compagna, la psicologa napoletana Ilaria Fontana e il loro figlioletto di appena un anno.

Fo, attore, scrittore ed ideatore di iniziative e progetti, oggi ha 70 anni. Nella sua vacanza a Cesenatico, ha trascorso una piacevole giornata al Circolino, il circolo tennis di viale Cesare Abba, dove oltre a Fabio Grassi ed alla moglie Susy De Astis, ha incontrato il padrone di casa Lorenzo Tavani e l’attore Roberto Mercadini. È stata l’occasione per parlare di cultura, informazione, politica e sport, sempre con quella leggerezza che aiuta ad affrontare anche argomenti spinosi di attualità. Si è parlato molto anche della Cesenatico di ieri e di oggi, con la riscoperta di un luogo, appunto il Circolino, che è diventato un punto di incontro importante per Cesenatico, dove, oltre agli appassionati di tennis, si possono incontrare personaggi e vivere momenti piacevoli. Jacopo Fo nella sua vacanza a Cesenatico ha seguito anche l’intitolazione della passeggiata al poeta Ferruccio Benzoni, del quale ha importanti ricordi: "Negli anni Sessanta ero più piccolo di lui e della sua compagnia, inoltre venivo da Milano e quindi ero visto più ’fighetto’ rispetto ai cesenaticensi, tant’è che mi facevano sempre degli scherzi, mi buttavano nel canale, quando facevo la doccia mi gettavano negli occhi il detersivo e tanti altri riti di iniziazione. Poi col tempo siamo diventati amici veri ed abbiamo vissuto assieme degli anni importanti. Di Ferruccio ci sono molti inediti, che forse sono conservati a casa sua o nella biblioteca comunale, sta di fatto che sarebbe bello riscoprirli e pubblicare le opere del Ferruccio Benzoni giovane".

Giacomo Mascellani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata