Jam Session, l’anno parte sulle note jazz

Un figlio d’arte inaugura il nuovo anno con una rassegna di concerti. Chicco Capiozzo la sera di domani, terrà infatti il primo concerto al Jam Session con cui aprirà Jazz Club 2024, la rassegna di cui è direttore artistico. A partire dalle 21.30 sul palco suoneranno Kenn Bailey e i Soul Machine, formazione composta da Chicco Capiozzo, Bob Dusi, Daniele Lavia e Simone Francioni. L’evento si annuncia come una vera e propria festa, in occasione del compleanno di Chicco Capiozzo. È l’occasione per assistere dal vivo alle performance di musicisti molto quotati, a partire proprio da Chicco Capiozzo, che ha ereditato la passione per la batteria dal mitico padre Giulio fondatore degli Area, ed oggi è considerato uno dei migliori artisti di questo strumento, per la capacità di coniugare ritmo e melodia, una caratteristica che lo ha fatto apprezzare dai grandi della musica jazz di ieri e di oggi, tra i quali Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi, Bruce Forman, Mauro Pagani e Tullio De Piscopo. Kenneth Bailey, cantautore, sassofonista, compositore ed arrangiatore, è considerato un talento puro. La sua musica è un insieme di soul, jazz, R&B, con una memoria reggae, derivata dalle sue radici giamaicane, ed un sapore gospel. Ha collaborato in Europa con i migliori musicisti contemporanei, esibendosi nei grandi club, incidendo dischi e partecipando a parecchie trasmissioni radiofoniche.

Gli altri musicisti sono di spessore, con Davide Lavia che è un pianista ed un compositore dotato di grande fantasia, il chitarrista cesenaticense Bob Dusi caratterizzato da un eccellente talento improvvisativo della sua chitarra blue, mentre Simone Francioni è un bassista energico e di alto profilo. Per il concerto di domani sera è consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare.

La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive serate di mercoledì, il 10 gennaio con il quartetto di Carlo Atti formato da Alfonso Santimone al piano, Stefano Dallaporta al contrabbasso, Andrea Grillinim alla batteria e Carlo Atti al sax, mentre il 17 gennaio, sempre alle 21.30, si esibiranno dal vivo SugarPie and the CandyMan, con la cantante Lara Ferrari affiancata da Jacopo Delfini alla chitarra gipsy, Renato Podestà alla chitarra e banjo, Alessandro Cassani al contrabbasso e Roberto Lupo alla batteria.

Giacomo Mascellani