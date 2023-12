Jazz d’autore al museo della Marineria

"Il Jazz incontra la musica d’autore italiana" è il titolo del concerto che si terrà oggi pomeriggio alle 16 al Museo della Marineria di Cesenatico. I protagonisti sono la cantante Monica Montanari e il trio formato da Alessandro Gusella, Stefano Travaglini e Stefano Calvano. La formazione restituisce il sapore dei brani della tradizione italiana e la storia sedimentata in ogni nota, riletti in chiave jazzistica, con arrangiamenti unici e originali. Per questo appuntamento organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico l’ingresso è gratuito, grazie al patrocinio del comune di Cesenatico ed il contributo di Adac Federalberghi, Gesturist e Cooperativa stabilimenti balneari. Il concerto offre l’occasione di apprezzare dal vivo una cantante di grande talento e tre musicisti molto quotati. Alessandro Gusella, figlio d’arte, eclettico e virtuoso pianista di formazione classica, è sicuramente tra i pochi, oggi, a continuare nel solco della tradizione americana più tradizionale fatta di swing e groove. Fondatore del rinomato Standard Trio, formazione jazzistica di qualità, Gusella ha suonato e tuttora suona con importanti musicisti. Stefano Travaglini è invece un contrabbassista di notevole esperienza, che ha iniziato vincendo nel 1988 il premio "Giovani talenti" nella categoria Jazz con il suo gruppo nell’ambito della Biennale dell’Europa mediterranea, per poi suonare con i grandi del jazz, tra cui Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, il compianto Marco Tamburini, Bruce Forman, Steve Grossman e Jimmy Owens. Stefano Calvano alla batteria si è formato con grandi maestri, tra i quali il mitico Giulio Capiozzo, suona in diversi spettacoli teatrali, musical e festival, oltre a collaborare con musicisti e band nei vari stili jazz, rock ed ethno; il suo essere poliedrico gli ha consentito di suonare assieme a Enrico Rava, Kenny Wheeler, Paolo Fresu e James Thompson.

Giacomo Mascellani