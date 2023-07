Jazz e blues al Noi Lounge Tre band in concerto live

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico proseguono gli appuntamenti live, gli spettacoli ed i concerti, sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Il locale di viale Roma angolo lungomare Carducci, questa sera alle 21.15 proporrà il concerto Jimmy Villotti 4et. Il musicista, che nel corso della sua carriera ha accompagnato grandi nomi della musica italiana quali Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Francesco Guccini, Sergio Endrigo e Paolo Conte, torna a Cesenatico in compagnia della sua chitarra e del suo ensemble, per un concerto tutto dedicato al jazz e al blues. L’artista nella sua lunga carriera ha stretto forti legami con i migliori cantautori e nel suo lungo sodalizio Paolo Conte gli ha dedicato la canzone ’Jimmy ballando’. Al fianco di Jimmy Villotti si esibiranno musicisti conosciuti, che sono Alessandro Fariselli al sax, Sam Gamberini all’organo e Gianluca Nanni alla batteria.

Sempre al Noi domani sera alle 21.15 sarà la volta di Messalina e Andrea Morelli, un duo che gli organizzatori annunciano ’esplosivo’, che andrà in scena con i classici del neo soul e del pop. Sarà l’occasione per conoscere meglio la cantante Messalina Fratnic ed il chitarrista Andrea Morelli, i quali proporranno una ricca scaletta in versione acustica. L’ultimo appuntamento di questa tre giorni di con certi è sabato, per una serata evento in compagnia de ’I Molleggiati’, con un repertorio che racconta e ripercorre la carriera musicale del grande Adriano Celentano. La proposta è quella di un rock rigorosamente made in Italy, divertente e leggero, ma che continua a far riflettere sull’attualità, soprattutto quando i testi di Celentano affrontano determinati temi, cantati sin dagli anni ’60 dall’inossidabile ragazzo della via Gluck.

I tre concerti al Noi Lounge Music Club di Cesenatico sono tutti gratuiti, con consumazione obbligatoria. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i tavoli telefonando al 328 7723203, oppure rivolgendosi direttamente al locale. Il calendario estivo del club proseguirà anche nelle settimane successive, sempre per la direzione artistica di Fabio Nobile e con proposte rigorosamente live anche in agosto, dove spicca un altro duo acustico che si esibirà l’8 agosto, formato dalla cantante e percussionista Serena Alessandri e da Brian Vestrucci alla voce, chitarra e loop station, in un calendario dove ci sono artisti di alto profilo.

Giacomo Mascellani