Jazz e contaminazioni latine con il Priori Quartet Experience

Il Priori Quartet Experience terrà un concerto questa sera a Cesenatico. L’appuntamento è alle 21.30 al ’Jazz Club’ del Jam Session, per una serata evento dedicata alla musica jazz con le contaminazioni latine. Sul palco saliranno Piero Priori alla chitarra, Samuele Garofoli alla tromba e al flicorno, Ricky Burattini al pianoforte e organo e Danilo Brugnini alla batteria.

Piero Priori è un chitarrista che spazia dagli standard della musica afroamericana alle canzoni popolari italiane, per passare anche a suoi brani; in carriera vanta collaborazioni con diversi nomi della scena jazzistica italiana ed internazionale.

Samuele Garofoli è un estroso della tromba, capace di improvvisazioni e ricco di talento; ha fatto parte di formazioni jazzistiche importanti come la Marche Jazz Orchestra diretta da Bruno Tommaso e la Colours Jazz Orchestra di Massimo Morganti, ma ha suonato anche in gruppi soul-funky e di musica latino americana, sempre al fianco di musicisti di spessore.

Ricky Burattini oltre ad essere un valido pianista è anche compositore e arrangiatore, uno dei musicisti italiani più apprezzati e ricercati in diversi ambiti musicali, tant’è che in carriera ha suonato jazz a fianco del mitico Giulio Capiozzo, ma ha anche lavorato a produzioni discografiche e concerti con Rossana Casale, Orietta Berti, Arthur Miles, James Thompson e i Jestofunk. Danilo Brugnini è invece un batterista molto stimato ed apprezzato, che porta in questo quartetto le sue doti stilistiche e un’esperienza che lo ha visto esibirsi dal vivo nelle più importanti piazze italiane. La direzione del Jam Session consiglia di prenotare i posti allo 0547 404144 oppure direttamente al locale di viale Trento.

g.m.