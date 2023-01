Jazz e note siciliane animano il Jam Session

Il trio formato da Massimo Manzi alla batteria, Antonino De Luca alla fisarmonica ed Emanuele Di Teodoro al basso, suonerà dal vivo stasera, a partire dalle 21.30, al Jam Session di Cesenatico. I tre musicisti fanno dell’interplay la loro formula, per una formazione interessante, dove Manzi dialoga con De Luca, giovane fisarmonicista d’origine siciliana, e Di Teodoro, giovane bassista abruzzese. La proposta è di un repertorio che spazierà dai brani originali agli standard della tradizione jazzistica, con qualche innesto tratto da una rivisitazione di ispirazione siciliana, come del resto era già stato apprezzato nei brani dei due album di questa formazione, che sono ’Radici’ pubblicato nel 2018 e ’Rifugi’ del 2022.

Massimo Manzi è uno dei più affermati batteristi della scena jazz italiana ed internazionale, ha collaborato, tra gli altri, con gli Agorà, poi con Augusto Mancinelli, nella Marche Jazz Orchestra diretta da Bruno Tommaso, assieme a Lee Konitz, con cui ha realizzato cinque album. Un’attività musicale ricca, caratterizzata da incisioni con musicisti di grande spessore e concerti, a fianco anche di Stefano Bollani, a Tokyo con Richard Galliano, a Mexico City, San Juàn e New York col Giovanni Tommaso Quintet, oltre a registrazioni con Fabio Bosso e stelle italiane e straniere del panorama jazz. Antonino De Luca si è distinto in album e concerti in molte nazioni, oltre alle rassegne dedicate ai grandi fisarmonicisti, fra i quali Gorni Kramer; per Sky Arte è stato fra i protagonisti del documentario ’La Fisarmonica’. Emanuele Di Teodoro è un virtuoso del contrabbasso e del basso elettrico,da sei anni si è dedicato interamente al jazz, dal 2017 è direttore artistico del Festival Teramo Jazz e ha inciso diversi album. Il prossimo appuntamento del Jazz Club è mercoledì 1 febbraio, quando sul palco si esibiranno dal vivo Carlo Atti al sassofono, Andrea Calì al piano, Stefano Dallaporta al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria.

Giacomo Mascellani