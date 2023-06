Jazz e swing con Fariselli e Petretti

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico torna l’appuntamento con I Giovedì Jazz. Due sax tenori d’eccezione Fabio Petretti e Alessandro Fariselli, domani’ sera saliranno sul palco accompagnati da una sezione ritmica formata da Nico Menci al pianoforte Nico Menci, Paolo Ghetti al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. Lo spettacolo è centrato su una sfida a colpi di note con i sassofoni, con la proposta di brani tratti dal repertorio be-bop e swing, il tutto per una grande serata dedicata al jazz. L’ingresso per assistere al concerto costa 19 euro incluso un drink. Venerdì 16 giugno, alle 22, sempre al Noi, suoneranno i Montefiori Cocktail, una delle maggiori band rappresentanti italiani della moderna lounge music. Il loro stile si ispira agli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70, le colonne sonore dei film cult, le musiche degli spot televisivi e classici evergreen di tutto il mondo. Molti dei loro brani sono stati utilizzati per colonne sonore e spot televisivi; ricordiamo due brani nel film "L’ultimo bacio" di Gabriele Muccino, un brano in "Natale a Miami" di Neri Parenti e tre brani nella colonna sonora di "Sex and the city". Anche a questo spettacolo l’ingresso costa 19 euro drink incluso. Sabato 17 giugno, sempre alle 22, è in programma il concerto di Gloria Turrini accompagnata da Mecco Guidi al pianoforte. È uno spettacolo ricco di energia e calore, come soltanto una voce così potente può dare. Questo appuntamento è ad ingresso gratuito e consumazione obbligatoria. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i tavoli telefonando al 328 7723203, oppure rivolgendosi direttamente al locale in viale Roma, angolo lungomare di Cesenatico. Nelle settimane successive dell’estate, il direttore artistico Fabio Nobile proporrà altri artisti di fama nazionale ed internazionale.

Giacomo Mascellani