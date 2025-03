Jazz e vino nel venerdì del Noi Lounge

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz romagnolo. Stasera alle 22 si esibirà dal vivo il Flavio Boltro & Alessandro Scala Jazz 5et, per il terzo evento della rassegna Divino in Jazz in collaborazione con la casa vinicola I Filarini di Cesena. Il talentuoso sassofonista ravennate Alessandro Scala ospita per l’occasione il trombettista di fama internazionale Flavio Boltro. Insieme ad una delle più apprezzate e rodate sezioni ritmiche emiliano-romagnole, i due solisti propongono un repertorio di composizioni originali di Scala, con sonorità che ricalcano un sound ispirato ai celebri dischi Blue Note degli anni ’50 e ’60 e spaziano dall’hard bop alla bossa nova, al soul jazz. Flavio Boltro alla tromba e Alessandro Scala al sax tenore, saranno affiancati da Emiliano Pintori al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria. L’ingresso costa 25 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.

Domani, sempre alle 22, sarà la volta di Mecco Peruch Monti feat Denis Valentini, per un concerto dedicato alla musica blues, gospel blues e funk, che è la linea di pensiero dei componenti di El Trio, i quali propongono sia brani inediti che classici rivisitati. Mecco Guidi all’organo, Nicola Peruch al piano e al clavinet e Matteo Monti alla batteria, saranno i protagonisti. L’ingresso costa 25 euro incluso un tagliere di specialità gastronomiche ma escluso le bevande. La prossima settimana proseguirà il calendario del Noi Lounge Music Club di Cesenatico, con la rassegna DiVino in Jazz del venerdì centrata su proposte di musicisti di profilo nazionale ed internazionale, e gli spettacoli del sabato sera dedicati a chi ama la musica ma vuole anche divertirsi.

Giacomo Mascellani