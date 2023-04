Jazz, il Noi Lounge celebra la giornata internazionale

La riviera ospita un altro evento della nuova rassegna Segafredo Jazz. Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, stasera alle 21.30 si esibiranno in concerto "Joyce and The Jammers". Nella giornata in cui l’Unesco ha istituito l’International Jazz Day, c’è un appuntamento che vedrà protagonista la cantante newyorchese Joyce Elaine Yuille, accompagnata da un quartetto composto da Alessandro Fariselli al sax tenore, Sam Gambarini all’organo Hammond, Fabio Nobile alla batteria e Luca Mattioni alle percussioni. È un concerto in cui l’eleganza e lo stile della cantante americana, incontrano una formazione di musicisti italiani capace di sprigionare tutta l’energia di un progetto musicale centrato sul meglio della musica jazz, del soul e del funk. Il repertorio che verrà proposto sul palco spazierà dall’interpretazione di grandi classici come "Georgia on my mind" e "Love for sale", fino ad arrivare a brani soul come "Big city". Joyce Elaine Yuille ha calcato il palco con alcuni tra i più famosi artisti italiani ed internazionali, come Gloria Gaynor, Donna Summer e Randy Crawford; forte di un background fatto di gospel, soul, blues, jazz e funk, le doti vocali dell’artista statunitense riescono a sorprendere sia lo spettatore più raffinato, sia il grande pubblico, grazie ad un’energia coinvolgente e a toni caldi che sanno rendere uniche le sue interpretazioni. Il quartetto dei "The Jammers" si contraddistingue invece per un sound che si rifà alle formazioni degli anni ’60, nelle quali l’organo si muove agilmente tra gli stili jazz, funk blues e soul jazz. All’interno del gruppo, però, resta ben riconoscibile la personalità di ciascuno dei quattro musicisti, che conferiscono al progetto la loro unicità musicale, maturata grazie alle singole esperienze artistiche fatte nel corso della loro carriera. Il percorso artistico dei "The Jammers" ha visto ogni componente del gruppo al fianco di musicisti di caratura nazionale e internazionale come Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Paolo Fresu, Jimmy Haslip, Karima, Mario Biondi, Frank McComb e tanti altri big. Prenotazione è obbligatoria; gli interessati possono telefonare al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma, nel centro di Cesenatico angolo viale Carducci. Il biglietto d’ingresso costa 19 euro incluso un drink, ma è anche possibile cenare all’interno del locale, seguendo lo stile tipico del club. La rassegna Segafredo Jazz proseguirà anche nel mese di maggio e si aprirà giovedì 4 con un viaggio trasversale tra tango, standard jazz e classici latino-americani. A creare un’atmosfera dal sapore parigino e argentino sarà la fisarmonica di Massimo Tagliata, il quale proporrà, insieme a Giuseppe Zanca al basso elettrico e Max Ferri batteria e percussioni, degli arrangiamenti originali curati dallo stesso trio.

Giacomo Mascellani