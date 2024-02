Jennifer, le rose e l’attesa di una telefonata

Lo spettacolo “ Le cinque rose di Jennifer” porta in scena, grazie ad uno straordinario Daniele Russo, la storia di un “ femminiello” nella Napoli degli anni ’80. Jennifer nell’attesa della tanto desiderata telefonata del suo Franco è accompagnata dalla figura enigmatica di Anna, interpretata da Sergio Del Prete. La scena si apre sul palco diviso in due sezioni : una centrale a forma circolare che rappresenta la casa del protagonista con un arredamento stravagante e con la predominanza del rosa, ed una esterna in cui predomina il buio. Un elemento fondamentale della scenografia sono le luci, usate per definire lo spazio e per sottolineare lo stato d’animo di Jennifer. I due protagonisti nel corso dello spettacolo cambiano più volte l’ abbigliamento: inizialmente entrano in scena con vestiti da uomo, per poi finire con abiti femminili e bizzarri così come sarà anche il trucco. La rappresentazione è inoltre accompagnata da varie e fondamentali canzoni degli anni ‘80 e dall’uso del dialetto napoletano, usato dal protagonista per far calare gli spettatori nel contesto. Particolare, l’utilizzo della storpiatura delle parole che dà una sfumatura comica al dramma. Lo spettacolo viene interrotto da momenti di “blackout” interiore del protagonista: la scena è rallentata e Jennifer comunica solo gesticolando, mentre le sue parole non arrivano agli ascoltatori. La gestualità esasperata di Jennifer permette di esternare i suoi sentimenti e comunica direttamente con gli spettatori, accentuando il senso di mistero. La musica si inserisce nei momenti piú drammatici, ad accrescere l’ossessione del protagonista, mentre le telefonate sporadiche che riceve, creano un crescendo di tensione che porta lo spettacolo alla conclusione. Un ruolo chiave è quello della radio, che costituisce l’unica costante compagnia del protagonista, nonostante esasperi la sua solitudine. Lo spettacolo ci dà la possibilità di riflettere sulla drammaticità delle emozioni dell’essere umano e sulla esagerazione dei sentimenti, che ci vengono evidenziate tramite gli slow-motion di alcune scene: il tempo si ferma, sono presenti solo l’attore e il pubblico. Il pubblico è come se si trovasse nella casa del protagonista, a chiedersi fino all’ultimo cosa tormenti Jennifer. Ma è proprio questo il nocciolo dello spettacolo: lasciare al pubblico la possibilità di ragionare e trarre le proprie conclusioni. Infatti ciò che è emerso dal nostro dialogo con i due attori è che la comprensione dell’opera è completamente soggettiva. Lo stesso regista ha concesso allo spettatore una libera visione del finale. Le figure dei due protagonisti, Anna e Jennifer, sono ambigue: sono un unico personaggio? Sono due? Tutto avviene nella mente di uno? È soprattutto il finale a farci riflettere sulla solitudine.

III AB liceo Righi

Bagno di Romagna