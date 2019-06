Cesena, 1 giugno 2019 - C'è anche un cittadino somale residente a Cesena in via Bovio tra i cinque stranieri coinvolti nell’inchiesta della Dda di Bologna e la Digos con l’accusa di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Due somali e due etipi sono stati sottoposto a fermo, mentre il somale Mohamud Shuaib, 33enne, ufficialmente residente in città, risulta irreperibile in Germania.

Gli stranieri sarebbero coinvolti nel sistema di trasferimento illegale di valuta dall’Africa all’Italia, una sorta di ‘banca’ tradizionale e informale che si basa sostanzialmente sulla conoscenza e la fiducia tra gli operatori. Parte del ricavato dell’attività finanziaria illegale svolta tra gli immigrati, secondo le accuse, andava a finanziare direttamente gruppi legati all’islamismo radicale attivi nel Corno d’Africa.

Le indagini, condotte dal procuratore capo Giuseppe Amato e dalla pm Antonella Scandellari sono partite dai contatti di alcuni residenti a Forlì con un militante dell’Isis, arrestato in Somalia, e avrebbero documentato l’esistenza di un network internazionale per la raccolta di fondi destinati a gruppi terroristici. I fermi sono stati eseguiti tra Milano e Torino. Le attività degli inquirenti sono ancora in corso. Secondo le indagini le transazioni avvenivano all’inizio di ogni mese ed erano dirette ai miliziani di Al Shabaab, una formazione responsabile di attentati contro civili e istituzioni governative. Gli inquirenti hanno deciso di effettuare i quattro fermi per il pericolo di fuga.

Il somalo residente a Cesena, in contatto con gli altri due connazionali, avrebbe avuto il compito di trasferire in patria mensilmente ingenti somme di denaro in euro e dollari. Intercettazioni e traffico telefonico testimoniano per gli inquirenti i contatti stretti tra i componenti del gruppo. Gli incontri tra Muhamed Shuaib ed altri componenti dell’organizzazione, come testimoniato dai risultati delle indagini e delle intercettazioni, si svolgevano a Forlì, anche nei pressi del centro islamico. I tre somali sarebbero arrivati in Italia a Trapani nel novembre 2016 dopo aver trascorso un lungo periodo in Libia, per poi stabilirsi in provincia di Forlì-Cesena.