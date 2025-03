John Lennon ha chiuso la stagione. A ottobre arriverà Lucio Battisti

Una serata dedicata a John Lennon ha concluso la seconda stagione di Vinile FronteRetro - Musica in Circolo alla Trattoria La Torre di San Mauro in Valle. Un format con musica dal vivo, racconti di storie musicali, buon cibo e vino che si è imposto con crescente successo fino a registrare il tutto esaurito. A condurre le serate è stato Massimo Buda, giornalista con la passione del Rock e dei dischi in vinile, ne ha migliaia che mostra orgoglioso mentre raccolta le storie di musica che compongono la serata inframmezzate da brani dal vivo.

Dopo il ‘numero zero’ con Eric Clapton, nelle serate dell’ultimo lunedì del mese i protagonisti sono stati David Bowie, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young e infine John Lennon, con Giuseppe Bonomo ad affiancare Massimo Buda con la sua chitarra.

Dopo la pausa estiva, la rassegna ripranderà lunedì 27 ottobre con una serata dedicata a Lucio Battisti, nella quale Massimo Buda sarà affiancato da Nataniele (voce) e Costa Cervone (chitarra).

Nella foto lo staff della serata di John Lennon: da sinistra il ristoratore Antonio Ravegnini, Giuseppe Bonomo, gli organizzatori Vincenzo Tullio e Gilberto Bisacchi, e Massimo Buda.