Jon Spencer allo Spazio Marte

Dopo un’edizione fra le più ricche di sempre, con tre concerti sold out, compreso l’ultimo emozionante show di Lucio Corsi, Acieloaperto prosegue nella sua veste invernale, al chiuso. La rassegna cesenate organizzata da RetroPop Live torna infatti a Spazio Marte e inaugura il 5 novembre con un ospite che ha fatto la storia della musica indipendente mondiale: Jon Spencer, icona del rock’n’roll underground. Sessant’anni appena compiuti, una carriera che corre dagli anni Ottanta a oggi, Spencer ha incendiato i palchi di tutto il Pianeta, guidando formazioni che hanno fatto la storia: The Jon Spencer Blues Explosion su tutte, ma anche Pussy Galore, Heavy Trash, Jon Spencer & The Hitmaker. Ha inoltre lavorato con band del calibro di Boss Hog, The Honeymoon Killers, The Gibson Brothers e Taxidermy Girls. A Cesena approda con il suo nuovo power trio, formato insieme a Spider Bowman alla batteria e Kendall Wind al basso, entrambi provenienti dalla wunder-punk band di Woodstock, The Bobby Lees. Una line-up esplosiva, pronta a scuotere Spazio Marte con i brani del nuovo mini lp ‘Sick of being sick!’ e con una generosa manciata di classici pescati dalla lunga, iconica parabola artistica del musicista newyorkese. Musica cruda, sporca, attraversata da una tensione elettrica che è il marchio di fabbrica di Spencer: un’occasione unica - l’unica data in Emilia-Romagna - per incontrare da vicino una figura che ha reso il rock un linguaggio sempre vivo, ribelle e trasgressivo. I biglietti sono in prevendita sul circuito TicketOne.

Carlotta Benini